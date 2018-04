ضبط عصابة بتهمة نصب بوابات وهمية بـ«الصابرية» بغرض السرقة

المتوسط

تمكن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، من القبض على تشكيل عصابي بتهمة نصب بوابات وهمية بمنطقة الصابرية والطريق الساحلي لغرض الاعتداء والحرابة والسرقة.

وأوضح الجهاز، عبر صفحتة الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الجمعة، أن المتهمين هم: مفتاح يوسف رمضان شكوح معليف ، من مواليد 1996 الزاوية الصابرية، ومهنته عمل حر، و وسيم محمد علي الأسود ، من مواليد 1990 الزاوية الصابرية، موظف بوزارة التعليم.

وأكد جهاز المباحث أن هؤُلاءِ المتهمين من ضمن عصابة (مالك الميساوي) و(على المقطوف المعروف بعليوة) و(محمد نيحة، وأغلب أنشطتهم بمنطقة الصابرية والطريق الساحلي.

وأضاف الجهاز، أن أخر أعمالهم الإجرامية كانت يوم الأربعاء الماضي حيث نصبوا بوابة وهمية للحرابة وترويع المواطنين، وتم ضبطهم إثر مداهمة لمكان تواجدهم.

