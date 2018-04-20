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مجلس قبائل فزان: نرفض الانفصال!

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان إنه يتابع بقلق ما يجري في المنطقة من اجتماعات ولقاءات، واصفا إياها بـ”المشبوهة والمريبة”، وحذر المجلس من انتحال صفة المجلس أو الزج به في أي محفل داخل البلاد وخارجها.

وأكد المجلس رفضه لأي اجتماع يؤطر للانفصال أو الإعلان عن أي جسم سياسي أو اجتماعي باسم “فزان”، مشيراً أن من يحضر أي اجتماع مماثل، يمثل نفسه ولا يمت للمجلس بأي صلة.

ورفض المجلس الدعوات التي تنادي بإعلان حكومة للإقليم، داعياً أبناء الجنوب لوحدة الصف ضد ما أسماها “الأجندات”، وأن يتنازلوا من أجل الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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