مجلس قبائل فزان: نرفض الانفصال!

أكد المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان إنه يتابع بقلق ما يجري في المنطقة من اجتماعات ولقاءات، واصفا إياها بـ”المشبوهة والمريبة”، وحذر المجلس من انتحال صفة المجلس أو الزج به في أي محفل داخل البلاد وخارجها.

وأكد المجلس رفضه لأي اجتماع يؤطر للانفصال أو الإعلان عن أي جسم سياسي أو اجتماعي باسم “فزان”، مشيراً أن من يحضر أي اجتماع مماثل، يمثل نفسه ولا يمت للمجلس بأي صلة.

ورفض المجلس الدعوات التي تنادي بإعلان حكومة للإقليم، داعياً أبناء الجنوب لوحدة الصف ضد ما أسماها “الأجندات”، وأن يتنازلوا من أجل الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية