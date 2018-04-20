المريمي يطالب مكتب القيادة بالتوضيح

طالب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي خلال حديث لـ218 أن يوضح مكتب إعلام القيادة العامة الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر وألاّ يترك فرصة لوسائل الإعلام المختلفة لبث الإشاعات حوله.

وقال المريمي إن الليبيين “أحوج ما يكون” لتصريح حول الحالة الصحية للقائد العام للجيش الوطني، مشيراً إلى أن الجيش الوطني مؤسسة بنيت على هيكل تنظيمي ولا تعتمد على الأفراد.

وأشار المريمي إلى أن وسائل الإعلام أحدثت ارتباكاً في المشهد بنقلها أخباراً متضاربة حسب قوله، وأنها لم تعط المتلقين جواباً شافياً حول الحالة الصحية للمشير.

يذكر أن المريمي نقل في وقت سابق عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اتصاله بالمشير خليفة حفتر وتأكيده بتحسن حالته الصحية.

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