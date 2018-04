حملة للكشف الطبي على طلاب 9 مدارس بترهونة

المتوسط:

أفاد «المجلس البلدي ترهونة»، بأنّهُ تمَّ البدء في الكشف على الطلاب بمدارس المدينة، التي تقوم بها جمعية اليسر للأعمال الخيرية بترهونة.

وجاءت هذه الحملة، تحت إشراف مراقبة التعليم ترهونة ومكتب الخدمة الاجتماعية والصحية، حيثُ تسهدف الحملة 9 مدارس بمكاتب «ترهونة- الداوون- سيدي الصيد»، خلال الفترة من 4/19 إلى 2018/5/3، إذ كانت البداية بمنطقة الداوون، وتم استهداف مدرسة 17 فبراير ومدرسة الاتفاق للتعلم الأساسي.

وأشار «المجلس البلدي ترهونة»، إلى أنَّ عدد الحالات التي تم الكشف عليها كالآتي «كشف العيون الذي استهدف 50 تلميذًا، وكشف الجلدية الذي استهدف 17 تلميذًا، وكشف الأسنان الذي استهدف 100 تلميذ».

