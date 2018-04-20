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مهلة أسبوع للأجانب المخالفين لمغادرة الكفرة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمهل آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج مدة أسبوع للأجانب المتواجدين في منطقة الكفرة، والذين لا يملكون إجراءات قانونية للإقامة.

ونص قرار أصدره الأبعج على أن ” الأجانب المتواجدين بالمنطقة كافة وغير المتحصلين على إجراءات إقامة بمغادرتها خلال مدة لاتتجاوز أسبوعا”.

مؤكداً قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض تنفيذ هذه التعليمات، مشيراً أن من أولويات المنطقة العسكرية ما وصفه بـ” محاولة رأب الصدع داخل المنطقة”.

وأشار العميد إلى أن الجيس سيؤمن الطريق الرابط بين الكفرة جنوباً وجالو شمالاً خلال المدة القادمة، مضيفاً أنه سيتم تفعيل البوابات الواقعة على طول الطريق بين المدينتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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