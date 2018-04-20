الرئاسي يناقش دعم مديريات الجنوب

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “عبدالسلام عاشور” دعم مديريات أمن الجنوب وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتأمين المنطقة بما يشمل آليات العسكرية واحتياجات أفراد الأمن.

كاجامان وعاشور ناقشا كذلك ملف الهجرة غير القانونية والخدمات التي يمكن تقديمها لمراكز إيواء المهاجرين، كما تناول اللقاء عمل اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة أحوال الجنوب.

يذكر أن المنطقة الجنوبية تشهد توتراً أمنياً، كما شهدت مدينة سبها تجدد الاشتباكات بعد توقفها الأيام الماضية نتيجة هدنة بإشراف المجلس الأعلى لقبائل فزان.

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