المتوسط

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إن «إصلاح الإعلام من صلاح الأوطان»، لافتًا إلى أن «‏قوة ⁧‫الإعلام‬⁩ لا تقل شأنًا عن قوة السلاح، فقد رأينا كيف أسقط الإعلام حكّامًا ودول».

وأضاف «المبشر» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، «أشكر كل إعلامي وقف داعمًا لوحدة الوطن ودعا للتسامح والمصالحة».

ودعا رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، القائمين على الإعلام من صحف أو المحطات الاعلامية أن يصلحوا مؤسساتهم إذا كانوا يحبون وطنهم ويتمنون له الخير.

The post «المبشر»: ‏قوة ⁧‫الإعلام‬⁩ لا تقل شأنًا عن قوة السلاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية