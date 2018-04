«أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بدرنة»: نجدد دعمنا للمؤسسة العسكرية

المتوسط

أصدر المركز الإعلامي لمنطقة «عين مارة» بيانًًا لضحايا العمليات الإرهابية وأهالي وأسر شهداء والجرحى بالمحاور القتالية بمناطق «عين مارة – القبة – الأبرق – شحات – كرسة – سوسة – رأس الهلال – لاثرون – البيضاء».

وقال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لغرفة عمليات اجدابيا، وصدر بمدينة الأبرق، الجمعة 20 أبريل، وحمل توقيع؛ ضحايا العمليات الإرهابية وأهالي وأسر الشهداء والجرحى بالمحاور القتالية بالمناطق المحيطة بمدينة درنة، «إننا مع شرعية الدولة ومؤسساتها المتمثلة في مجلس النواب ومؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر».

وأضاف البيان أنه «نؤكد حرصنا على سلامة إخوتنا وأهلنا في مدينة درنة الذين هم مع قيام دولة المؤسسات ولا يمانعون من دخول الجيش إلى المدينة لتحريرها من الجماعات الإرهابية».

وتابع البيان: «نؤكد على قدسية دماء أبنائنا ونرفض رفضا قاطعا أي حوار أو تفاوض وتعاطف قد يسعى له البعض ممن لديهم المصالحة مع هذة المجموعات الإرهابية، ونعتبر كل من يحاول التفاوض أو فتح حوار في هذا الوقت المتأخر مع هذه الجماعات الإرهابية إنما هو بمثابة داعم لهذه المجموعات الإرهابية ويسعى لكسب الوقت وإضاعة للجهود التي تبذلها القيادة ورجال جيشنا البواسل المخلصين من أجل دخول للمدينة وتحريرها».

وأشار البيان، إلى أنه يُحمل «العائلات التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص المسؤولية القانونية والعرفية فيما يترتب على هذه المحاولات المشبوهة من آثار سلبية وتأخير لدخول المدينة والمتاجرة بدماء الشهداء».

وختم البيان، مؤكدًا على «حقنا الشرعي والقانوني والعرفي في ملاحقتهم جميع المنتسبين لهذه التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وفق ما يكلف لنا القانون والغرف ولن نسمح أو نتهاون بأي محاولة لإفلات المجرمين من العقاب تحت أي بند أو ذريعة كما أننا لن نرضى بأي ظلم أو تجاوز حق من لا ذنب له».

