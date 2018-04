«العامة للكهرباء» تكشف تفاصيل احتجاز سائقين وسرقة سيارات الشركة بـ«الشويرف»

المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن شخصًا بمدينة الشويرف قام بالاستيلاء بقوة السلاح على ثلاث سيارات تحمل مواد كهربائية خاصة بالشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للأعمال الكهربائية لمعالجة انخفاض الجهد والاختناقات العاجلة والتوصيلات الكهربائية بالمنطقة الجنوبية كما قام باحتجاز السائقين ولم تتمكن الشركة من معرفة مصيرهم حتى الآن.

وأوضحت «العامة للكهرباء» في بيان عاجل، أن هذا الشخص يدعى عبد الحميد إمحمد بلقاسم أبو خريص، وكان قد قام العام الماضي بالسطو بقوة السلاح على ثلاث سيارات تحمل مواد كهربائية مختلفة لحل مشاكل الاختناقات الجنوبية.

وناشدت «الشركة» كافة الجهات الأمنية والاعتبارية، وعميد بلدية الشويرف والمسؤولين في المنطقة الجنوبية بالإفراج الفوري عن السائقين واسترجاع المواد المسروقة، والتكاتف من أجل تأمين الطريق مستقبلا حتى تتمكن الشركة من توصيل المواد لأهلنا في المنطقة الجنوبية.

