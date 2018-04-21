صحة المؤقتة تدعو المعتمرين إلى التطعيم ضد هذه الأمراض

دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الراغبين في بأداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان و رمضان المبارك التوجه إلي مراكز الرعاية الصحية الأوليه وصحة المجتمع بهدف التحصين والوقاية من الأمراض المعدية ، فضلاً عن إتباع الإرشادات الصحية والوقائية قبل السفر وخلال السفر بعد العودة حتي تكون عوناً لهم بحمايتهم عند أداء مناسكهم.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن هذا الدعوة للتطعيم تأتي للتحقيق أهداف الوزارة الأستراتيجية بتطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية ، مطالباً كافة إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بضرورة تعزيز التنسيق ومخاطبة مكاتب الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمدن بضرورة توجيه المعتمرين الي مراكز التطعيم و إعداد قاعدة بيانات للمتابعة الصحية والحصر وتكثيف برامج التوعية والإرشاد لكافة المعتمرين قبل وصولهم للأراضي المقدسة . .

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