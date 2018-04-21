حكومات افريقية قلقة لبدء استرداد ديون ممنوحة من نظام القذافي

نواكشوط – «القدس العربي»: تلقت عدة حكومات إفريقية الأسبوع الجاري، رسائل من وزارة المالية الليبية تطالب فيها هذه الحكومات «بسداد عاجل لديون من أموال الشعب الليبي» ممنوحة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خلال السنوات الماضية.

وشكلت حكومة الوفاق الوطني الليبي مؤخراً لجنة خبراء من وزارة المالية الليبية ومن مصرف ليبيا الخارجي عهد إليها باسترداد الديون المذكورة.

وتضمنت رسائل طلب التسديد التي وجهتها لجنة الخبراء، بصور من اتفاقيات القروض الموقعة مع هذه الدول، وهي القروض التي كانت هذه الحكومات تعتبرها هبات من «ملك ملوك إفريقيا»، حتى أنها لم تعد موجودة في الأنظمة المالية لكثير من هذه الدول، أو مسجلة ضمن الديون الميؤوس من سدادها.

وأكد مسؤول في وزارة المالية السنغالية «قلق حكومته البالغ من إجراءات استرداد الديون الليبية التي حصلت عليها بلاده اثناء، حكم الرئيس عبدولاي واد صديق القذافي الشخصي، خلال تسعينيات القرن الماضي ومستهل القرن الجاري، والتي تعد بملايين الدولارات».

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في توضيح لـ «القدس العربي» أمس، «إذا أصر الليبيون على استرداد الديون فإن ذلك سيكون كارثة بالنسبة لنا لأن هذه الأموال اعتبرت هبات وعطايا من الزعيم الراحل رغم مرورها أحيانا بطرق الإمضاء الرسمية».

وستتولى لجنة خبراء استرداد الديون الخارجية الليبية، تنسيق العمل مع المؤسسات الحكومية الليبية ذات العلاقة من أجل تكثيف الجهد لاسترداد القروض التي منحتها الدولة للحكومات الإفريقية مستخدمة في ذلك كلما ما هو متاح من وسائل قانونية وديبلوماسية.

ويأتي التفكير في استرداد الأموال الليبية المقروضة بعد ملاحظة نضوب مقلق لاحتياطات الخزينة الليبية، ناجم عن انخفاض العائدات البترولية بسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

وتقوم ميلشيات مسلحة أحيانا بالضغط على السلطات الليبية بإغلاق الأنابيب الخاصة بشحن النفط الليبي نحو الأسواق الدولية، وهو ما يؤدي لانخفاض الصادرات النفطية الليبية ويسبب إرباكاً كبيراً للخزينة الليبية.

وبلغ عجز الموازنة العمومية الليبية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، أربعة مليارات دولار حسب إحصائيات أخيرة نشرها البنك المركزي الليبي.

وقدرت الحكومة الانتقالية التي تولت تصريف الأمور في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، الأموال الليبية النشطة في إفريقيا بـ 35 مليار دولار تشمل الاستثمارات والأموال العقارية والحسابات المصرفية والقروض. ويملك البنك المركزي الليبي جميع الأسهم في رأسمال مصرف ليبيا الخارجي الذي يملك أسهما كبيرة في عدة مؤسسات مالية عبر العالم بينها نسبة 84٪ من أسهم البنك التجاري العربي البريطاني، ونسبة 68٪ من المصرف الإيطالي «بنكا».

المصدر/ القدس العربي