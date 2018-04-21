إبراهيم قرادة يطالب بعودة اليهود ومشاركتهم في «المصالحة» بين الليبيين

تونس – «القدس العربي»: دعا دبلوماسي ليبي سابق إلى عودة اليهود إلى بلادهم ومشاركتهم في العملية السياسية والجهود المبذولة للمصالحة بين مختلف الأطراف المتصارعة، متسائلا عن سبب استمرار غيابهم عن المشهد لأكثر من نصف قرن.

ودوّن السياسي والدبلوماسي السابق إبراهيم قرادة على حسابه في موقع «فيسبوك»: «عندما أرى حنين بعض الليبيون اليهود، ومدى حرصهم على الارتباط التراثي بوطنهم الام ليبيا، بعد اكثر من 50-70 سنة من مغادرتهم، ومدى متابعتهم لأزمة الوطن، تبرز تساؤلات: لماذا العديد منا، يفتقد ذلك الاهتمام والحرص؟ وهل يهود ليبيا سيكونون ضمن جهد التصالح؟ وهل هناك نشاط من يهود ليبيا في المسألة الليبية الحالية؟ وهل كانت جرعة كراهية أو تجنب اليهود الليببين مبالغ فيها، وكانت لأغراض سياسية؟ وهل وجب النظر في ذلك؟».

وأضاف «رجاء عدم الانفعال المزايد كالعادة، والقفز العاطفي إلى احكام مسبقة واستنباطات جاهزة في صناديق عقولنا، والذي اضر ويضر بنا عظيما، فحسب علمي، لا يوجد يهود ليبيون أضروا بليبيا كما أضر بها ولا يزال يضر بها بعضنا أو بعض أشقائنا النشامى».

وكان رفائيل لوزون رئيس «اتحاد اليهود الليبيين» اقترح أن يؤدي اليهود دوراً كبيراً في المصالحة الليبية، معتبراً أنهم قادرون على جمع الليبيين أكثر من «الأمم المتحدة»، وهم يشكلون بديلا أفضل للإشراف على الحوارات التي تجري بين الفرقاء السياسيين على اعتبار أنهم «الجهة الوحيدة المحايدة» التي تقف على نفس المسافة من الجميع.

المصدر/ القدس العربي