عقيلة صالح يرأس وفد «النواب» في مهمة رسمية للمغرب

أصدر مجلس النواب الليبي قرارًا بشأن إيفاد وفدًا في مهمة رسمية إلى المملكة المغربية، على رأسها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كرئيسًا للوفد.

وجاء نص القرار الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، يحمل رقم 33 لعام 2018، تحت عنوان «قرار بشأن الإيفاد في مهمة رسمية»، وجاء في نصه أنه «بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وعلى قرار القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وكذلك اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى الدعوة المقدمة من فخامة رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية»

وتابع نص القرار، أنه «يوفد في مهمة رسمية إلى المملكة المغربية ولمدة 5 أيام اعتبارًا من الأحد الموافق 22 أبريل 2018، كل من 1- عقيلة صالح عيسى (رئيس مجلس النواب – رئيسًا للوفد)، 2- سالم مسعود سالم (عضو مجلس النواب)، 3- خالد عمرو سعيد الطيب (مدير إدارة المراسم)، 4- حسين عبد الصادق أبو حجر (المراقب المالي)، 5- إدريس امحمد بدر صالح (مدير إدارة العلاقات -المكلف-)، 6 إسلام سليمان صالح عيسى (إدارة المراسم)، 7- أسامة يونس علي شرف الدين (آمر سرية الحماية الخاصة لرئيس مجلس النواب)، 8- إدريس أرحومة (حرس)»

وختم القرار بالتأكيد على أن تلك المهمة، تأتي تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب المغربي، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والثنائية بين البلدين.

