جامعة الحاضرة تستقبل رئيس مجموعة «من أجلك ليبيا»

قامت رئيس مجموعة «من أجلك ليبيا»، نهاد عمر معيتيق، بزيارة جامعة الحاضرة، بمرافقة مستشارها أ.أسامة الأحمر، في إطار تنفيذ خطة عمل مكتب خدمة المجتمع والبيئة والتي تسعى من خلاله لتحفيز الشباب.

ونشر الحساب الرسمي لجامعة الحاضرة على فيس بوك، تفاصيل الزيارة، مشيرًا إلى أنه كان في استقبل «معيتيق» رئيس الجامعة والوكيل ومدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة.

وتخلل الزيارة عدد من اللقاءات بأعضاء هيئة التدريس والطالبات للتعرف على مجمل النشاطات التي يقيمها ويتابعها مكتب خدمة المجتمع، وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على تكوين شراكة مجتمعية بين المكتب والمجموعة للمساهمة في تنمية دور الشباب في المجتمع.

