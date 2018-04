المتوسط

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، بترحيل وإبعاد 56 مهاجر غير شرعي من جنسية الكاميرون من نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «OIM» وذلك عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وشكر الجهاز جميع الأجهزة الأمنية العاملة داخل مطار معيتيقة الدولي للتعاون وتيسير عملية النقل.

