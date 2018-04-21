نائبة أميركية شخصت الوضع في ليبيا فماذا قالت؟

قالت النائبة الأميركية عن ولاية فلوريدا إليانا روس ليتينن إن ليبيا غارقة في حرب أهلية وانقسام سياسي وفوضى وأزمة اقتصادية بعد سبعة أعوام من إسقاط النظام الجماهيري واغتيال القذافي، مع وجود مؤشرات قليلة على إمكانية انحسار كل ذلك قريبًا.

وأضافت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كلمتها في افتتاح جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، عن الوضع في ليبيا حملت اسم «ليبيا المنقسمة: الكفاح من أجل الوحدة».، أن تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة يعيدان تجميع صفوفهما في ليبيا، رغم الهزيمة التي لحقت بهما، مشيرة إلى إعلان مسؤوليتهما عن تفجيرات بسيارات ملغومة هذا العام، منبهة إلى قدرة التنظيمين الكبيرة على شن هجمات عنيفة.

ونقل موقع «صن شاين ستيت نيوز» الأميركي المعني بأخبار ولاية فلوريدا، عن النائبة قولها إن حكومة الوفاق كانت عاجزة عن توفير الأمن وتعزيز سلطتها في جميع أنحاء الأراضي الليبية الشاسعة، مضيفة أنها لا تزال في صراع مع مجلس النواب.

وتابعت إن «الميليشيات المتعاونة مع حكومة الوفاق تستفيد من غياب الأمن وسيادة القانون وتهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص»، لافتة إلى تعرض المهاجرين الذين يستخدمون ليبيا كنقطة عبور إلى أوروبا إلى انتهاكات مروعة على يد المهربين بما في ذلك التعذيب والانتهاكات الجنسية والعبودية.

وأكدت إليانا أن تدخل أطراف دولية في الصراع الليبي من خلال دعمها لأطراف معينة يزيد من الفوضى في البلاد، مبينة أن الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة تدعمان حكومة الوفاق، فيما يتلقى خليفة حفتر دعما من مصر والإمارات وروسيا، وتتدخل قطر وتركيا لدعم الجماعات الإسلامية في البلد، مضيفة أن تلك الأمور زادت من صعوبة التوصل إلى مصالحة سياسية عن طريق تشبث كل طرف بموقفه ما أدى إلى توقف المفاوضات.

ونوهت النائبة الأميركية إلى ضرورة ترقب مدى تأثير مرض حفتر ودخوله مشفى في باريس على حالة الانقسام في ليبيا، وتساءلت: «إذا أصبح عاجزًا هل ستمثل البداية التي تحتاجها ليبيا للمصالحة، أم سيؤدي ذلك إلى مزيد من الفوضى مع تفكك إئتلافه وبحث داعميه عن خلفاء له؟».

وقالت إنه في ضوء تلك التحديات «يصبح حذر الإدارة الأميركية الحالية من إنفاق رأس المال السياسي في ليبيا مفهومًا»، مشيرة إلى أن الإدارة أقدمت على ذلك بالفعل رغم خطورته لأن تلك مشكلة لن تنتهي ببساطة وستصبح أسوأ بالنسبة للمصالح الإقليمية والأوروبية والأميركية إذ لم تعالج».

ونقلت إليانا عن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قولها الشهر الماضي إن «عدم الاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا قد يكون التهديد الأكثر خطورة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في القارة».

وأضافت أن شركاء الولايات المتحدة في مصر وتونس بدأوا في الشعور بالتداعيات بالفعل، كما تأثرت كذلك كل من مالي وتشاد والسودان». وتابعت «شهدنا في هجومي مانشستر وبرلين أثناء العامين الماضيين وحدهما كيف يمكن لشبكات تنظيم داعش في ليبيا أن تصل إلى أوروبا».

وبينت أن «عدم الاستقرار في ليبيا مشكلة رئيسية لمصالح أميركا ونحتاج جهدًا مكثفًا من الإدارة لجعلها أولوية، بمجرد أن يكون الوضع آمنًا علينا التفكير في إعادة افتتاح سفارتنا في طرابلس لزيادة مشاركتنا فيما يحدث على الأرض».

وطالبت النائبة الإدارة الأميركية بتعيين شخص بمنصب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا حتى يكون لدى واشنطن دبلوماسي آخر يمكنه العمل مع شركاء أميركا وتنظيم سياستها إزاء ليبيا.

وتابعت أن ليبيا بحاجة إلى قيادة الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر. القيادة التي يمكن أن تطوق وتجمع مختلف البلدان المتدخلة في ليبيا، والاستفادة من اتصالاتنا، والمساعدة في دفع عملية المصالحة السياسية إلى الأمام». واختتمت النائبة كلمتها قائلة «أحث الإدارة على إعطاء ليبيا الاهتمام الذي تستحقه».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية