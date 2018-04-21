لجنة أوروبية ترسل فريق مختص لتقييم السلامة الجوية في ليبيا

اتفقت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق مع لجنة تنسيق السلامة الجوية الأوروبية، على قيام الأخيرة بإرسال فريق متخصص خلال فصل الصيف القادم لتقييم السلامة الجوية والمساعدة بتقديم برامج تدريبية في هذا الشأن .

ووفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة، أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع أعضاء لجنة تنسيق السلامة الجوية الأوروبية، مع المفوض بمهام وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد معتوق، أمس الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من إجراءات وأعمال لتحسين وضع السلامة الجوية في ليبيا من طرف الطيران المدني الليبي وشركات الطيران الليبية، بهدف رفع الحظر الجوي المفروض من الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران الليبية.

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