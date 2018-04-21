صحة المؤقتة تدعو المعتمرين أخذ المطاعيم الخاصة

دعت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الراغبين بأداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع، لأخذ المطاعيم الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب خلال منشور على صفحة الوزراة الرسمية، أن هذه الدعوة للتطعيم تأتي لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية بتطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية.

هذا وطالب عقوب كافة إدارات الخدمات الصحية في البلديات بضرورة تعزيز التنسيق ومخاطبة مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في المدن، بضرورة توجيه المعتمرين إلى مراكز التطعيم، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات للمتابعة الصحية والحصر، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية والإرشاد لكافة المعتمرين.

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