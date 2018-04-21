اختطاف سائقين من الشركة العامة للكهرباء واقتيادهم لجهة مجهولة

أقدمت مجموعة مسلحة على اختطاف سائقين تابعين للشركة العامة للكهرباء، إلى جانب سرقة 3 سيارات كانت تقل مواد صيانة للمنطقة الجنوبية.

هذا واتهمت الشركة في بيان صادر عنها المدعو “ع . أ. خ” في منطقة الشويرف، بقيادة المجموعة المسلحة التي قامت بهذا العمل، مبينة أن المشتبه به قام بالسطو المسلح على 3 سيارات العام الماضي.

وناشدت شركة الكهرباء عميد بلدية الشويرف والمسؤولين في المنطقة الجنوبية، الإفراج الفوري عن السائقين، حيث لم تتمكن من معرفة مصيرهم أو مكان إحتجازهم، إلى جانب استرجاع المواد المسروقة، وتأمين الطريق لضمان وصول المواد الكهربائية إلى المنطقة الجنوبية.

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