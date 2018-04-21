مشروعي إنشاء وتجهيز جناح العمليات بمستشفى زليتن يشارفان على الانتهاء

عين ليبيا

أعلن عضو اللجنة المكلفة بمتابعة مشروعي إنشاء وتجهيز جناح العمليات بمستشفى زليتن التعليمي “عبد المجيد المقلّش” أن العمل جارٍ بالمشروعين وفق الجدول الزمني المحدد له.

مضيفاً أنه خلال زيارة ميدانية قام بها أعضاء اللجنة للمشروعين الثلاثاء الماضي، تأكدنا من استكمال العديد من أعمال التركيب والتمديدات، والآن جاري تركيب الأسقف المعلقة.

كما عدّد “المقلّش” الأعمال التي تم الانتهاء منها بالمشروع في استكمال كل التمديدات الكهربائية باستثناء الكوابل الرئيسية، وتركيب المولد الكهربائي والخزان الخاص به، كما تم الانتهاء من تركيب الأرضية المرتفعة والتقسيمات الداخلية، وتمديد شبكة الغازات الطبية، وتمديد المواسير الرئيسية للمياه الباردة والساخنة، وتركيب وحدات التكييف المركزي والتمديدات الخاصة بها.

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