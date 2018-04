«طبرق الطبي» يُوفر كمية من الدعامات القلبية للمرضى

المتوسط:

قال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، إنَّ المركز قام بتوفير توريد كمية من الدعامات القلبية لقسم القسطرة القلبية.

وأضاف «الجالي»، خلال منشورٍ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ المركز قام بتوفير عدد 61 دعامة من حساب المركز، ومن المبلغ المخصص لقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأشار «الجالي»، إلى أنَّ قيمة الدعامة تعتبر مبلغا كبيراً بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار.

ولفت «الجالي»، إلى أنَّ مركز طبرق الطبي وفر على المواطن معاناة السفر ودفع الأموال الكبيرة خارج الوطن.

