حصيلة العشوائي ترتفع.. وأمن بنغازي يحذر

أكد رئيس المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي، النقيب معتز العقوري، الجمعة، إصابة اثنين من المواطنين بالرصاص العشوائي.

ومن جانبها، حذرت مديرية أمن بنغازي المواطنين من مخاطر إطلاق الرصاص العشوائي وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على حياة المواطنين داخل المدينة.

وطالب المديرية كافة المواطنين الالتزام بالقوانين الأمنية وتجنب إطلاق الرصاص العشوائي خاصة خلال الأفراح والمناسبات الإجتماعية التي تفشت فيها هذه المظاهر الخطيرة بشكل كبير.

وتوعدت مديرية أمن بنغازي في بيان تحذيري، كل من يخالف هذه التعليمات مؤكدة أنها ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تشكل تهديداً على حياة المواطنين بكافة أعمارهم.

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