المتوسط:

أفاد المجلس البلدي لسرت، بأنَّ البلدية تُواصل أعمال الصيانة والتجهيزات التي تقوم بها في ملعب المدينة الرياضية حتى يكون جاهزاَ للمباريات القادمة.

وتقدمت «بلدية سرت»، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إدارة نادي خليج سرت وإلى اللجنة الإدارية والفنية وجميع الرياضيين بأجمل التهاني على فوزهم المستحق في مباراة اليوم أمام نادي شباب الجبل بنتيجة 2-1.

