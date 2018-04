المتوسط:

أفاد مصدرٌ أمني، بأنّه سقطت أمس الجمعة، وتحديدًا في منطقة سيدي حسين في مدنية بنغازي قذيفة عشوائية لم يعرف مصدرها، وذلك دون حدوث إصابات بشرية.

وأضاف «المصدر»، خلال تصريحاتٍ صحافية، أنَّ القذيقة نوعً «آر بي جي»، حيثُ وتسببت في أضرار بعدة سيارات فقط، ولم تتسبب في أية أضرار بشرية، موضحًا أنَّ عددًا من الأطفال تَرَكُوا المكان قبل سقوط القذيفة بفترة قليلة.

يُشار إلى أنَّ انتشار السلاح في مدن ليبيا بين المواطنين، من أبرز المشاكل التي تواجه الجهات الأمنية في البلاد.

The post سقوط قذيفة عشوائية في منطقة «سيدي حسين» ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية