ايطاليا تقدم مساعدات إنسانية للمهجرين في ليبيا

أعلنت ايطاليا تقديم مساعدات إنسانية للمهجرين بطريق المطار بالعاصمة.

وقال السفير الايطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني” ان بلاده قامت بـ “توزيع المعدات الطبية بمركز إيواء طريق المطار والذي سيتيح للنساء فرصة الحصول على كشف طبي تخصصي”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أن أعداد الليبيين النازحين داخلياً بلغ 226 ألف شخص، مبينة أن معظمهم يعيشون وضع إنساني ومعيشي صعب، فيما قدرت عدد اللاجئين المسجلين في ليبيا وطالبو اللجوء بأكثر من 42 ألف شخص.

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