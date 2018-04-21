بوشعالة: ندرس الصيغة النهائية لميثاق عودة تاورغاء

قال رئيس اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية لأهالي مصراتة فتحي بوشعالة، السبت، إن اللجنتين المنبثقتين عن مصراتة وتاورغاء يعكفان على دراسة بنود ميثاق العودة التي خلُصا إليها، مرجحًا عقد اجتماع آخر بينهما خلال اليومين القادمين.

وبيّن بوشعالة، في تصريح للرائد، أن الاجتماع المزمع عقده سيتناول الصياغة النهائية للميثاق، وسيقدَّم للمجلسين للمصادقة عليه، مؤكدا أن ذلك يعدّ الخطوة النهائية قبل إعلان موعد العودة.

وأضاف بوشعالة أن عودة تاورغاء المقررة قبل شهر رمضان ستشرف عليها القوة الأمنية الوسطى، وهي من ستتولى تحديد آلية العودة وخطواتها، مؤكدا إنجاز جميع بنود الاتفاق المقررة من المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن اللجنة الاجتماعية لأهالي مصراتة برئاسة فتحي بوشعالة، كانت آخر مراحل الاتفاق بين المدينيتن

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