مجموعة مسلحة تختطف سائقي الشركة العامة للكهرباء

قامت مجموعة مسلحة باختطاف سائقين تابعين للشركة العامة للكهرباء، إلى جانب سرقة 3 سيارات كانت تقل مواد صيانة للمنطقة الجنوبية.

واتهمت الشركة في بيان لها، الجمعة، عبدالحميد امحمد بوخريص في منطقة الشويرف، بقيادة المجموعة المسلحة التي قامت بهذا العمل، موضحة أن المشتبه به قام بالسطو المسلح على 3 سيارات خلال العام الماضي.

وناشدت شركة الكهرباء عميد بلدية الشويرف والمسؤولين في المنطقة الجنوبية، الإفراج الفوري عن السائقين إلى جانب استرجاع المواد المسروقة، وتأمين الطريق لضمان وصول المواد الكهربائية إلى المنطقة الجنوبية، مشيرة الى انها لم تتمكن من معرفة مصير السائقين أو مكان احتجازهم.

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