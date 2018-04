ورشة عمل بـ «آثار طبرق» لتعريف شباب المدينة على الحضارات

المتوسط:

تحت عنوان «اختيار مناسبة وطنية»، نظمت كلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق، ورشة عمل بمدرج كلية الآداب تهدفُ إلى تعريف شباب المدينة على الحضارات والمحافل الوطنية التي مرت بها طبرق.

وأكد عميد الكلية بالعيد محمد، أنَّ الورشة تهدف إلى اختيار مناسبة وطنية ليحتفل بها طلاب الكلية كل عام، موضحًا أنَّ منطقة البطنان كانت مسرحا لأحداث الحرب العالمية الثانية وكانت شاهدة على العديد من الحضارات ويجب تعريف شباب المدينة بها.

يُشار إلى أنَّ جامعة طبرق أنشأت كلية الآثار والسياحة مطلع عام 2014 في إطار زيادة الكليات وتطوير العملية التعليمية في الجامعة.

