بلدي طرابلس يقوم بصيانة الحفر والهبوطات بالطرق العامة

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أكد المهندس فيصل شنيبة مدير إدرة المشروعات بالمجلس البلدي طرابلس المركز عن بدء إعمال صيانة الحفر والهبوطات بالطرق العامة لمدينة طرابلس موضحا إن فرق عمل البلدي قامت بتحديد أنواع الصيانة المطلوبة وفقاً لحالة الطرق وتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناءً على نوع الطريق (رئيسي- فرعي) وأهمية الطريق وحجم الحركة المرورية ووجود الخدمات الأساسية من تمديدات مرافق وجدولتها الزمنية في أعمال الصيانة.

وأضاف نعمل على المحافظة على العمر الافتراضي للطرق والارتقاء بمستوى أدائها وذلك عبر تنفيذ أعمال الصيانة التأهيلية والوقائية معلنا بدء العمل بصيانة الحفريات بشارع عمر المختار وشارع المعري وشارع فندق الجودة.

وبين إن إعمال الصيانة تنفذ من قبل الشركة الليبية الصربية لإنشاء الطرق بموجب عقد تم توقيعه في شهر ابريل 2018 بقيمة 329850 دينار ليبي وان المساحة المستهدف صيانتها بموجب العقد 3650 متر مربع باستخدام مادة البيوتمين.

وأضاف تم توقيع عقود لصيانة الطرق في العام 2016 مع شركتين وطنيتين اﻻ إنهما لم يلتزما باستكمال صيانة طريق بن عاشور وطريق فشلوم نظرا لعدم توفر مادة البيتومن وهو ما دفع بالبلدي إلي إلغاء العقود السابقة وتخصيص القيمة لهذا العقد مع زيادة سعر المتر المربع نظرا لقيام ا الشركة المذكورة بالاستيراد على حسابها حسب سعر العملة بالسوق الموازى.

يذكر بأن مساحة الحفريات المستهدف صيانتها في كلفة شوارع العاصمة تبلغ 10000 متر مربع .

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