حي تلقين باوباري.. أسلاك كهربائية مكشوفة تنذر بالخطر

#خاص

تحولت أعمدة وأسلاك الكهرباء في شوارع حي تلقين بمدينة اوباري إلى مصدر خطر ورعب للأهالي كما أصبحت عشوائية أعمدة الكهرباء تهدد سلامة المواطنين خاصة الأطفال.

الأهالي تقدموا باستغاثة إلي الجهات المسئولة مطالبين بسرعة إلي سرعة إصلاح وصيانة أعمدة الكهرباء المتواجدة وإنهاء معاناتهم ووضع حد لمخاوفهم من حدوث كوارث خاصة إن بعضها مضى عليه أكثر من 30 عاما وبعضها الآخر من الأعمدة الخشبية تحتاج إلى صيانة وتحويلها إلى شبكات أرضية.

وقال محمد صالح احد أعيان الحي كثير من الأسلاك الكهربائية ملقاة علي الأرض في الإحياء القديمة علي ارتفاع بسيط من مستوى الأرض تمنع مرور المركبات مشيراً إلى أن كثيرا من الشباب يقودون سياراتهم بسرعات مختلفة في هذه الطرق غير مدركين خطورة الأسلاك التي تتربص بهم ووقوع حوادث أليمة راح ضحيتها العديد من الأهالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية