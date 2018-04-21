الرقابة الإدارية تختتم ورشة حول القيادة المعاصرة بالبيضاء  

البيضاء-العنوان

اختتمت هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الخميس، ورشة عمل التكوين القيادي والتحول المؤسسي والقيادة المعاصرة التي استضافتها قاعة الاجتماعات بمقر الهيأة بالبيضاء.

وبحسب الهيأة قدمت الورشة من مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات من المملكة الأردنية الهاشمية بإدارة الاستشاري الدكتور أنور العجارمة.

وناقشت الورشة التي استمرت على مدار يومين، التحول من مفهوم وفلسفة عمل القيادة المعاصرة، بوصلة التوجهات القيادية وفقا لمفهوم الذكاء العاطفي الاجتماعي، حيث تم طرح الأفكار التي تتركز على محاور الورشة ومناقشة عدة أفكار جدولة القيادة المعاصرة.

وتنظم هيأة الرقابة الإدارية ورش عمل ودورات داخلية وخارجية للقادة الإداريين والموظفين والأعضاء.

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