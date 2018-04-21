الخيالي: تجدد الاشتباكات في سبها يعقد الوضع الإنساني

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي تجدد الاشتباكات المسلحة أمس الجمعة بالأحياء الجنوبية في سبها.

وأكد الخيالي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استخدمت خلال الاشتباكات، مبيناً أنها تمركزت حول منطقة خزان الثانوية الذي تلقى ضربات مركزة طوال الليل، كما سقطت العديد من القذائف العشوائية على منازل المدنيين الواقعة في محيط الاشتباكات.

وقال عميد البلدية، إن تجدد الاشتباكات يعقد الوضع الإنساني في المدينة، خاصة مع ضعف الإمكانيات الصحية.

هذا وناشد الخيالي الجهات الأمنية والجيش والشرطة، بضرورة الإسراع والتعامل مع الجماعات المسلحة التي تواصل إطلاق النار وترويع الأمنيين حسب وصفه.

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