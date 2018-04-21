سلامه يبحث مستجدات تعديل الاتفاق السياسي

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع اللجنة المنبثقة عن ملتقى بلديات ليبيا المختصة بمتابعة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإحاطتهم بمستجدات عملية تعديل الاتفاق السياسي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،ان البعثة ” تعمل على جميع عناصر خطة عمل الأمم المتحدة بالتوازي كي لا يعيق عدم تطبيق أي عنصر العمل على العناصر الأخرى.

ونقلت البعثة عن سلامه قوله للجنة التي انبثقت عن اجتماع البلديات: “تجدون في شخصا مدافعا عن حقوق البلديات، مطالبا إلى جنبكم بتعديل القانون 59 وبزيادة ميزانية البلديات. وسوف تستمر الامم المتحدة بدعم البلديات في العملية الانتخابية”

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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