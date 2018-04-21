بني وليد تطالب بتسليم المتورطين في اغتيال أعضاء لجنة المصالحة

ناشدت السرية الأمنية المكلفة بتأمين وحماية بني وليد مشائخ وأعيان وعقلاء قبيلة المشاشية بضرورة تسليم الجناة المتورطين في قتل والغدر بشيوخ المصالحة بين قبيلتي المشاشية والزنتان في منطقة مزدة.

وأوضحت السرية الامنية في بيان اصدرته امس الجمعة ان عملية الغدر بشيوخ المصالحة من ابناء بني وليد على يد عدد من أبناء قبيلة المشاشية في سبتمبر 2017 مضى عليها الكثير من الوقت ، رغم وعود مشائخ واعيان المشاشية بتسليم الجناة المتورطين في عملية القتل وتسريب بعض الإشاعات عن تسليمهم للنائب العام .

وأكدت السرية أنه لم يتم الوفاء بالعهود والالتزام بالمواثيق من قبل أعيان المشاشية، ولم يتم تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات من النيابة في طرابلس بالرغم من رفع قضية وتقديم كافة الادلة والحقائق

وطالبت السرية الامنية لحماية بني وليد بتسليم الجناة المعروفين للعدالة استنادا لمبادئ القانون وللعرف والشريعة ولوئد الفتنة وقطع الطريق أمام من يريد اطالة عمر الأزمة وزيادة الهوة بين الطرفين.

واعتبرت السرية الامنية ان من احد مهامها حماية بني وليد والحفاظ على سلامة ابنائها وأخذ حقوقهم ، وستضطر للتحفظ على أي فرد ينتمي لقبيلة المشاشية يتواجد في بني وليد او اثناء عبوره من طرقها الى ان يتم تسليم الجناة للقضاء.

يذكر ان اثنين من مشائخ قبيلة ورفلة أعضاء لجنة المصالحة في ليبيا وهما الشيخ “عبد الله انطاط ” والشيخ ” خميس اسباقة” ، ومرافقيهما اغتيلوا في الطريق الرابط بين مدينة مزدة ومنطقة نسمه ، بعد عودتهم من اجتماع للمصالحة وراب الصدع ولم الشمل بين ابناء الوطن .

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