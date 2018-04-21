مصدر برلماني يكشف عن أهم الملفات المتوقع طرحها بين المستشار صالح والمشري

ليبيا – كشف مصدر في مجلس النواب أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري سيلتقي رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح الأسبوع المقبل في المغرب لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل المجلسين.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المشري كان قد وجه الدعوة للقاء المستشار صالح خلال الأيام الماضية على أن يتم اللقاء في ليبيا.

المصدر أكد أن المستشار صالح فضل بأن يكون اللقاء خارج الأراضي الليبية في المغرب الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات السياسية المتعلقة بحل الأزمة.

وأوضح أن الملفات التي سيتم طرحها خلال اللقاء هي تشكيل حكومة موحدة وإنجاز القوانين العالقة بالبرلمان الخاصة بالانتخابات الرئاسية وكذلك الوضع الاقتصادي في الدولة وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية ومحاربة الإرهاب.

وإعتبر أن أهمية اللقاء تكمن في إمكانية وضع جدول زمني وخطة لحل القضايا الهامة في الدولة لإنهاء حالة الانقسام والانطلاق نحو بناء دولة قوية موحدة.

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