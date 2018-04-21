تحذيرات في بنغازي من إطلاق الرصاص في الأفراح

حذرت مديرية أمن بنغازي كافة المواطنين من إطلاق الرصاص العشوائي وخاصة في احتفالات الأفراح والمناسبات، ومن يخالف يتعرض المساءلة القانونية على الفور.

وطالبت المديرية بالتعاون مع رجال الأمن وعدم إطلاق الرصاص والقذائف، التي تعد ظاهرة سلبية وتنتج أضرار بشرية قد تؤدي قتل إنسان وإتلاف ممتلكات.

وأهابت المديرية بجميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في هذا الأمر الذي يعد من أخطر ما يمكن، فالرصاص أعمى لا يفرق لا بين كبير أو صغير.

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