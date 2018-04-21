الرئاسي والأعلى: التواصل مستمر لتستقر ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن تواصل المجلسين بشأن وضع الحلول الممكنة للأزمة الحالية سيستمر من أجل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وجاء ذلك خلال لقاء السراج والنائب بالمجلس الأعلى، السبت، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية التي تمر بها مناطق الجنوب خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

وتناول الاجتماع الحلول المشتركة التي من الممكن التوصل إليها من خلال توحيد الجهود بين المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.

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