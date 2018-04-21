مرور بنغازي يعلن عن إحصائية حوادث السير خلال مارس 2018

بنغازي 21 أبريل 2018 ( وال ) – كشفت وحدة تحقيق الحوادث وشعبة الإحصاء بوحدة العلاقات العامة بقسم المرور والتراخيص بنغازي، في نشرة لرئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص، عوض العدولي، عن إجمالي عدد حوادث السير خلال شهر مارس 2018م.

حيث بلغ عدد حوادث الوفاة (32)حالة، وبلغت حوادث الإصابات البليغة (75) شخص، فيما سجلت حوادث الإصابات البسيطة(23)شخص. وبلغت حوادث إتلاف السيارات (119) حادث.

وبلغ إجمالي المركبات الآلية التالفة (362) مركبة آلية، وسجل مجموع حوادث السير (218)حادث . (وال- بنغازي) ر ع / س ع / ع ع

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