السراج يلتقي النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للدولة

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت بمقر المجلس النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي وجهود توحيد مؤسسات الدولة وما يواجهه الجنوب الليبي من مشاكل وسبل حلحلتها.

واتفق الجانبان على توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى الدولة لحل هذه المشاكل بطريقة فعالة كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين المجلسين، للعمل من أجل اجتياز الازمة الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين.

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