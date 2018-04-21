القوة الأمنية الوسطى ستشرف على عودة أهالي تاورغاء

كشف رئيس اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية لأهالي مصراتة فتحي بوشعالة ،السبت ،إنَّ عودة أهالي تاورغاء المقررة قبل شهر رمضان ستشرف عليها القوة الأمنية الوسطى ،مشيرا أن الاجتماع المزمع عقده سيتناول الصياغة النهائية للميثاق، حيث سيقدَّم للمجلسين للمصادقة عليه.

و أكد بوشعالة في تصريحات صحفية ،أن ذلك يعدّ الخطوة النهائية قبل إعلان موعد العودة.

هذا و تعكف اللجنتين المنبثقتين عن مصراتة وتاورغاء على دراسة بنود ميثاق العودة التي خلُصا إليها، مرجحاً عقد اجتماع آخر بينهما خلال اليومين القادمين.

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