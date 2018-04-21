المتوسط:

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالمجلس البلدي سرت، اجتماعها الأول للعام 2018، اليوم السبت في مقر البلدية.

وبحسب بيان للبلدية، تم مناقشة ملف الاقتصاد والاستثمار، والصعوبات التي تواجه تنشيط هذا الملف وسبل دعم القطاعات للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان المجلس البلدي لسرت، قد أفاد اليوم بتواصل أعمال الصيانة والتجهيزات التي تقوم بها في ملعب المدينة الرياضية حتى يكون جاهزاَ للمباريات القادمة.

وتقدمت «بلدية سرت»، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إدارة نادي خليج سرت وإلى اللجنة الإدارية والفنية وجميع الرياضيين بأجمل التهاني على فوزهم المستحق في مباراة اليوم أمام نادي شباب الجبل بنتيجة 2-1.

The post «الاقتصاد والاستثمار» بـ«سرت» تعقد اجتماعها الأول لهذا العام appeared first on صحيفة المتوسط.

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