كشاف البوانيس يطلق دورة تدريب للقادة

العنوان-وادي البوانيس

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القادة والقائدات والتي يستضيفها فوج كشاف البوانيس بمشاركة قرابة الثلاثين دارسا ودارسة من فوج كشاف البوانيس وفوج القرضة وفوج المدينة وفوج الجديد وفوج مفوضية سبها.

وأشار مكتب الإعلام لبلدية وادي البوانيس أن الدورة تستمر لمدة خمسة أيام سيتدرب خلالها المشاركون على العديد من التدريبات الكشفية النظرية والعملية والقوانين والطقوس الخاصة بالحركة الكشفية كما سيشارك في الدورة عدد من قادة التدريب بمفوضية سبها للكشافة والمرشدات هذا وسيتم منح المشاركين بعد اجتيازهم الدورة رتبة مساعد قائد تدريب .

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