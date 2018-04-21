الصور الأولية من موقع الغارة الجوية التي إستهدفت تمركزاً للإرهابيين بمنطقة السدادة

ليبيا – إستهدفت غارة جوية على تمام الساعة 4:45 من عصر اليوم السبت معسكراً يأوي مجموعة من المسلحين المتطرفين من بينهم بقايا مايسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي شمال شرق مدينة بن وليد .

وكشف مصدر أمني من المدينة لـ صحيفة المرصد أن رعاة إبل كانوا يتواجدون قرب المكان أفادوا بوقوع عدة إنفجارات عنيفة سمعت فى محيط قلعة السدادة الواقعة الى الشرق من بن وليد بمسافة 80 كم مرجحاً وجود قتلى وجرحى نظراً لضخامة الانفجارات التي تلت القصف.

وأضاف بأن المعسكر تستغله وتتمركز فيه عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي اضافة لوجود عناصر من تنظيم داعش فارة من مدينة سرت منذ العام الماضي مشيراً الى أن عناصر متطرفة تتحرك فيه وتستغله منذ سنة 2011 .

ونفى المسؤول الامني علمهم بهوية الطيران المنفذ للغارة لكنه رجح ووفقاً لشهادة الرعاة أن يكون طيراناً ليبياً تابعاً للقيادة العامة خاصة بعد ورود اتصالات أفادت بحركة طيرات نشطة بعد ظهر اليوم السبت فى قاعدة الجفرة الجوية .

يتبع ..

المرصد – خاص

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