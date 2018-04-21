المفوضية الأممية للاجئين تقدم مساعدات لعائلات نازحة من سبها إلى مرزق

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس إنها قدمت مساعدة عاجلة لنحو ألفي عائلة ليبية نازحة في مدينة مرزق، بعد أن لجأوا إليها نتيجة الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها وما حولها.

وأوضحت المفوضية أن قافلة المساعدات مكونة من سبع شاحنات محملة بمواد معونة أساسية تم إيصالها بشكل عاجل إلى النازحين من سبها في مدينة مرزق، مشيرة إلى أنها قد زادت من قدرتها ومواردها بنسبة ثلاثمئة في المئة، خلال الأشهر الأخيرة، من أجل الاستجابة لاحتياجات أكثر من نصف مليون ليبي اقتلعهم النزاع من ديارهم حسب قولها.

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