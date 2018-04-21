المشري يعترف بسيطرة المليشيات وفرضها الأمن بطريقتها الخاصة

أخبار ليبيا 24

أقر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بسيطرة المليشيات في ليبيا وسلبها لدور المؤسسات الأمنية.

وقال المشري، الخميس، خلال كلمة بمناسبة افتتاح مقر جديد لمديرية أمن جنزور أن مؤسسات الدولة خاصة الأمنية تعرضت للإنهيار بعد “ثورة 17 فبراير” بسبب بروز العصابات والمجموعات التي أخذت شكل الميليشية وسلبت دور المؤسسات الأمنية في فرض الأمن بطريقتها الخاصة الأمر الذي أبعد مؤسسات الدولة عن عملها في كافة ربوع ليبيا، حسب رأيه.

وثمن رئيس مجلس الدولة المنتخب حديثاً جهود من سماهم “الخيرين من أبناء ليبيا” في إعادة المؤسسات الأمنية للعمل من جديد لتفرض هيبة الدولة ووجودها لتكون الكلمة العليا للمؤسسات الرسمية”.

وأشار إلى أن ” الليبيين ينادون بعودة الأجهزة الشرطية لفرض الأمن ومنع انتشار المخدرات والجريمة التي أصبحت هاجس لكل مواطن وخوفه من عمليات الخطف والاعتداء”.

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