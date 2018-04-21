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أمن غدامس يتعاون مع الهلال الأحمر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بقاعة المجلس البلدي غدامس ورشة عمل تدريبية بعنوان “الدليل التوجيهي لإدارة الجثث بعد حدوث الكارثة” وعلاقة السلطات الأمنية بها، تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر.

وقال منسق الإعلام بالهلال الأحمر فرع غدامس، عبد السميع محمد موسى، لـ218 أن هذه الورشة التدريبية استهدفت عددا من السلطات الأمنية وجهاز الجمارك وحرس الحدود للتعريف بدور الهلال الأحمر في حال حدوث حوادث داخل المدينة أدت إلى وقوع جثث.

وتناولت الورشة أيضاً دور الجهات الأمنية وعلاقتها مع السفارات ووكيل النيابة أثناء وقوع الحوادث.

وتأتي هذه الورشة ضمن الشراكة بين فرع الهلال بالمدينة بواجبه الإنساني والجهات الأمنية بدورها الجنائي والقانوني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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