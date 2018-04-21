وثيقة مسربة تكشف تمويل نظام الحمدين لـ قيادات الإخوان في ليبيا

القاهرة 21 أبريل 2018 (وال) – عرض الإعلامي المصري محمد موسى، وثيقة سرية تثبت تمويل تنظيم الحمدين بعض قيادات جماعة الإخوان في ليبيا بـ 250 ألف دولار، وذلك تحت بند مساعدة أعباء إضافية.

وأشار “موسى”، خلال برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، الخميس إلى أن الوثيقة تتضمن تفاصيل الدعم المالي الذي تلقاه إخوان ليبيا من الدوحة، ويتم استقطاعه من صندوق الطوارئ والمنح العاجلة بوزارة المالية بقطر، ومقدمة إلى شخص يدعي محمد صوان، وهو رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.

وأضاف الإعلامي المصري أن الوثيقة تكشف عن قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء في ليبيا، كما أنها تعتبر امتداد لجميع الوثائق والمعلومات التي ظهرت بعد إعلان الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مقاطعة الدوحة لدعمها المستمر للتنظيمات والكيانات الإرهابية.

ولفت إلى أنه على مدار الـ 7 سنوات، سعت قطر بكل الوسائل لتمويل ودعم الجماعات المتطرفة في ليبيا، عقب اندلاع التوترات السياسية في ليبيا، فبراير 2011، قدم تنظيم الحمدين العتاد والأسلحة للمليشيات والجماعات المتطرفة المنتشرة في المدن الليبية. (وال – القاهرة) ع ع

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