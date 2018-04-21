قصف جوي على تمركزات شورى بنغازي في السدادة

قامت طائرات يعتقد انها امريكية مساء اليوم بقصف جوي على رتل بمنطقة السداده والقلعة. وقال شهود عيان ان دخان كثيف يعم اجواء القلعة وكانت سرية حماية بني وليد وخلال المدة القليلة الماضية فد اشتبكت مع هذه العناصر بمثلث الدعم بالقرب من قلعة السدادة ونتج عنها إصابة احد أفراد السرية بجروح. يذكر ان قلعة السدادة تبعد عن مدينة بني وليد جنوبنا 80 كيلو مترا تشغلها جماعات مساحة تابعة لمجلس شوري بنغازي الإرهابية الذين تم طردهم من بنغازي وسرت.

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