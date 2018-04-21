بالصور والفيديو | قوات الجيش تطيح بواحدة من أخطر عصابات التهريب بين ليبيا والجزائر

ليبيا – تمكنت سرية حماية مطار غدامس الدولي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس الجمعة من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب المخدرات والشاحنات بين ليبيا والجزائر .

وفى عملية أمنية متكاملة بعد تتبع ونصب كمين ، تمكنت السرية من القبض علي المجموعة متلبسة بتهريب شاحنات موردة من أورربا إلى ليبيا ومنها الي الجزائر خارج القنوات الشرعية والجمارك فى الدولتين مستغلة فى ذلك الاعفاءات الجمركية على الواردات الى ليبيا .

وتمت عملية القبض عقب مطاردة جرت شمال غرب غدامس على الطريق الصحراوي المؤدي الى الحدود الجزائرية وذلك بمشاركة مروحية عسكرية شاركت فى المطاردة ونقل الموقوفين من مكان الاعتقال .

وعقب انتهاء المطاردة والملاحقة وضبط المجموعة تبين أن من بينها عنصر جزائري مفتش عنه يمتهن هذه الانشطة غير المشروعة على حدود البلدين منذ فترة طويلة قبل أن تتم الإطاحة به وبعصابته يوم أمس.

كما تم إعتقال خمسة أفراد ليبيين منهم من ذوي السوابق وقد ضبط سابقاً متلبساً بجريمة كوابل نحساية وفقاً لما أفاد صحيفة المرصد مساء اليوم السبت آمر السرية عبدالستار امبارك الذي أشار الى أن الموقوف افرج عنه المرة الاولى بناءً على وساطة وضغوط إجتماعية .

وقال امبارك ان من بين الموقوفين الليبيين الخمسة من يمتهن كذلك تجارة تهريب المخدرات والسجائر والمهاجرين غير الشرعيين وخاصة من حملة الجنسية السورية فيما تعد هذه العصابة واحدة من أخطر العصابات النشطة على حدود البلدين .

وأضاف بأن المجموعة تعمل بالتواطؤ مع رجال أمن جزائريين يغضون عنهم الطرف أثناء عبورهم الجانب الآخر من الحدود وبحوزتهم سلعهم المهربة وخاصة القادمة من ليبيا ليتم بعدها اغلاق الحدود من جديد .

وختم بأن السرية سلمت الموقوفين الستة إلى الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة بعد نقلهم جواً بواسطة مروحية كما تم تسليم المضبوطات الى العقيد محمد علي عبدالقادر البدراني آمر الشرطة العسكرية وأصبحت بمعيته وفق محضر تسليم واستلام لإتخاذ الاجراءات المتبعة فى هذه الحالات مشيراً إلى أنهم يواصلون دورياتهم بشكل مستمر فى المنطقة لضبط إي مهربين أو خارجين عن القانون مهما كان نوع او خطورة أنشطتهم .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية