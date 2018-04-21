الخطوط الليبية تستنكر إصابة إحدى طائراتها بطلق ناري في مطار امعيتيقة

العنوان-طرابلس

أصدرت الخطوط الجوية الليبية بيانا أعربت فيه عن أسفها لتعرض إحدى طائراتها من نوع ايرباص لإصابة بطلق ناري وهي رابضة بمطار امعيتيقة الدولي يوم الخميس الماضي .

وقالت الشركة أنها ستحاول تفادي أي تأخير وتأجيل لرحلاتها الداخلية رغم تكرار تعرض طائراتها للعطب بسبب اشتباكات مسلحة ماكلفها وميزانية الدولة مبالغ طائلة .

وطالبت الخطوط الجوية في بيانها الجميع بالحفاظ على سلامة الطائرات وتجنيبها أي اشتباكات أو مناوشات تؤدي لخروجها من الخدمة خاصة أنها شركة مملوكة للدولة الليبية التي تتحمل من الخزينة العامة تبعات مثل هذه الأحدات والأضرار .

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